Суперурожай картофеля: получить его поможет обратный метод укладки клубней

Чем сильнее растущий из "глазка" картофеля столон, на котором в будущем будут расти клубеньки, тем больше клубней будет сформировано. Для посадки подходят те картофелины, в которых не менее 5 «глазков».

А сами корни будущего куста находятся в основании каждого ростка, и их надо беречь - особенно от прямых солнечных лучей. Потому и проращивать картофель надо не на свету, а в древесной стружке либо под бумагой.

Сажать картофель лучше в пасмурную погоду либо в вечернее время - в таком случае клубни лучше развиваются и дают максимальный урожай. Желательно, чтобы почва все время была влажной. Для этого можно прикрыть ее свежескошенной травой либо заготовленным с осени листовым опадом.

Повысить урожайность можно и в момент посадки. Для этого использовать квадратно-гнездовой способ - оптимально 70х70 см. Именно такое расстояние оптимально для полноценного развития клубней. При копке картофеля все это пространство будет заполнено новыми клубнями.

Есть и еще один секрет - как правильно уложить посадочный клубень. Обычно принято класть ростками вверх, но для большего эффекта надо все сделать наоборот: уложить ростками вниз.

Столоны при такой посадке растут более длинными, вынуждены огибать клубень, давать боковые ответвления. А если уложить ростками вверх, они сразу «уйдут» на всходы, и клубней на них будет мало.