Бывалый дачник назвал правильные подкормки для смородины, чтобы дала к лету много ягод

Даже выделив совсем немного места на огороде для смородины при правильном внесении удобрений вы получите богатый урожай для лакомства в свежем виде и для зимних заготовок.

Ранней весной первым делом подкармливаем азотом. Можно взять куриный помет в виде хорошо разведенного раствора - одна часть помета и 20 частей воды.

Если берете гранулированный из магазина, то разводите еще большим количеством воды - 1:100.

Минеральные удобрения, которые можно добавить к куриному помету: мочевина из расчета 20 г на куст, аммиачная селитра - 30 г на куст (берем одно на выбор).

Потом, через две недели, вносим древесную золу, просто посыпаем ее поверх почвы и заглубляем. Помним про обильные поливы. Почва должна пропитаться влагой на 40 см.

Когда начинают выходить бутоны и впереди фаза цветения, это, как правило, май, тогда нужна внекорневая подкормка.

Делаем такой раствор: сернокислый калий и суперфосфат одно-двухпроцентный; сернокислый марганец - 0,1-0,5%-ный раствор.