Цветовод со стажем рассказала, для чего нужно класть в вазон порошок корицы

Когда нужно поддержать растение после зимы, помочь ему восстановиться, обрести прежний свежий веселый вид, используйте корицу.

Она же отпугнет вредителей, предупредить некоторые болезни. Одним словом, применяйте - не пожалеете.

Нужна всего чайная ложечка с горкой, чтобы хватило посыпать верхний слой почвы. Потом цветок поливаем. Поднять "настроение" растению можно и таким способом.

Приготовьте раствор: на литр теплой воды - столовая ложка корицы. Настаиваем сутки. Поливайте этим настоем раз в два дня ваши растения, результат заметите сами.

Можно уложить корицей дно горшка при пересадке цветов, это пойдет на пользу корням и всему растению.

Коричный порошок берем за основу для приготовления стимулятора роста. Сделайте порошок из 4 таблеток аспирина, добавьте 2 ст. л. корицы, разбавьте это 5 литрами воды.

Настаиваем жидкость 12 часов. Туда погружаем черенки для быстрого отращивания корней.