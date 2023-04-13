Цветовод со стажем рассказала, для чего нужно класть в вазон порошок корицы

14:45 2023-04-13

Корица для любителя цветов - очень полезный продукт. Она оказывает домашним зеленым питомцам большую помощь после зимней спячки.

Когда нужно поддержать растение после зимы, помочь ему восстановиться, обрести прежний свежий веселый вид, используйте корицу.

Она же отпугнет вредителей, предупредить некоторые болезни. Одним словом, применяйте - не пожалеете.

Нужна всего чайная ложечка с горкой, чтобы хватило посыпать верхний слой почвы. Потом цветок поливаем. Поднять "настроение" растению можно и таким способом.

Приготовьте раствор: на литр теплой воды - столовая ложка корицы. Настаиваем сутки. Поливайте этим настоем раз в два дня ваши растения, результат заметите сами.

Можно уложить корицей дно горшка при пересадке цветов, это пойдет на пользу корням и всему растению.

Коричный порошок берем за основу для приготовления стимулятора роста. Сделайте порошок из 4 таблеток аспирина, добавьте 2 ст. л. корицы, разбавьте это 5 литрами воды.

Настаиваем жидкость 12 часов. Туда погружаем черенки для быстрого отращивания корней.