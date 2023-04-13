Дачный эксперт научил, чем защитить капусту от капустной белянки

Подберите для капусты хороших соседей, и они избавят вас от белянки раз и навсегда.

Зелень обладает пряным ароматом, который отпугивает бабочек. Посадите рядом с капустой петрушку, фенхель, укроп. Так вы уменьшите риск откладывания яиц бабочкой на листьях кочанов.

Другой способ - высаживание подходящих соседей-овощей. Если вы выращиваете рядом с капустой помидоры или баклажаны, то бабочку белянку вы рядом точно не увидите.

Проверено опытным путем не одним бывалым дачником.

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