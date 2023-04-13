Дачный эксперт посоветовал растения для восстановления почвы в теплице после огурцов

В таком случае после огурцов в теплице надо высаживать не только томаты, перцы или баклажаны, но и что-то другое, чтобы не истощить грунт. Какие растения выбрать?

Раз в 4 года давайте почве отдых от пасленовых и огурцов. Посадите туда сидераты. За сезон можно посадить три вида растений. Рано весной - овес, потом, к лету, гречиху или фацелию.

К осени посадите горчицу или редьку маличную. Каждый раз заделываем снятые сидераты в почву, улучшая ее плодородие.

Другой вариант: выращивание овощей. Весной посадите зелень с редисом, чуть позже - фасоль. Она активно насыщает почву азотом.

Проводим севооборот в пределах одного сезона: сажаем рано весной зелень и редис, пекинскую капусту. После них сажаем огурцы, а по краям грядки - морковь.

Сначала соберете урожай зеленцов, потом морковки.

Или такой севооборот: делаем ранний посев гороха, собираем урожай в июне. Потом сажаем огурцы, получаем более поздний, но более обильный урожай.

После огурцов опять-таки можно высевать скороспелый горох, еще успеете собрать небольшой урожай к осени.