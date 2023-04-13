Бывалый дачник рассказал, какие растения посадить в тени, а какие - на солнце

Одним огородным культурам нравится обилие света, другие предпочитают полутень и на солнце плохо себя чувствуют. Это надо знать и учитывать.

Расскажем о предпочтениях распространенных дачных растений.

В затененном месте хорошо живется таким овощам, как горох, лук, огурец, фасоль, свекла, редис. Здесь они будут быстро и активно расти, дадут отличный урожай.

Из зелени для полутени выбирайте петрушку, там растению будет комфортно.

На солнышке любят погреться представители пасленовых культур: томаты, перцы, баклажаны. Постарайтесь им угодить, тогда и они порадуют высоким плодоношением.