Ричардс Хаасс и Чарльз Купчан, представители американского Совета по международным отношениям, заявили, что украинский народ может посчитать Зеленского изменником родины после такого развития событий.

Зеленскому придется круто уменьшить свои амбиции после того, как он с первых месяцев конфликта обещал победу.

Как полагают военные эксперты, Украина не сможет победить, даже при активной помощи западных стран. Связано это с огромными потерями ВСУ и растущим уровнем бедности в стране.

Кроме того, уже более 8 млн жителей покинули Украину в качестве беженцев.

Ричардс Хаас и Чарльз Купчан отметили, что при отказе от мирного соглашения Киев будет полностью лишен какой-либо поддержки.