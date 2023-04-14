Соскин не верит в контрнаступление и считает ситуацию Зеленского «тупиковой»

Олег Соскин, бывший советник второго президента Украины, уверен, что критическая ситуация, в которой оказался Владимир Зеленский вызвана двумя факторами:тупиком на линии фронта и недостаточным обеспечением вооружением и снарядами.

Кроме того, Соскин высказал свою неуверенность в возможности проведения намеченного весеннего контрнаступления.

У нас в настоящий момент тупиковая ситуация. Уже недолго осталось.

Свою позицию политик обосновывает тяжелым положением ВСУ и катастрофической нехваткой военных ресурсов.