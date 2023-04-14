В июне бывший завод Nissan под началом АвтоВАЗ начнет выпускать новые кроссоверы Lada X-cross 5

Технически представленная новинка копирует FAW Bestune T77, отличить их можно будет только по логотипу на автомобиле. Об этом сообщает Максим Кадаков, главный редактор издания "За рулем".

Массовый выпуск новых автомобилей компания АвтоВАЗ планирует наладить в июне, изготавливать модели будут на бывшем заводе Nissan. Для этого задействуют технологию крупноузловой сборки.

Техническая начинка новой лады, как и у оригинальной модели, будет представлена 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 160 л. К нему прилагается шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый «робот».

Примерная цена новинки без скидок составит от 2 169 000 до 2 432 000 рублей.

Как заявили представители компании АвтоВАЗ, Санкт-Петербургский завод намерен выпускать до 10 000 автомобилей.