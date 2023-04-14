Metallica выпустила новый альбом, записанный во время пандемии

Группа выпускает свой новый альбом «72 Seasons» на этой неделе, и барабанщик группы Ларс Ульрих смог рассказать о работе над проектом в конце 2020 года после долгих месяцев блокировки и ограничений из-за пандемии коронавируса.

«В нашей студии звукозаписи у нас повсюду были камеры, и, если вы иногда посмотрите один из клипов, вы поймете: «Вау, о да, мы все были в масках!»», - рассказал Ларс сказал NME.com.

«В течение первых шести месяцев, когда мы работали над этим альбомом, мы носили маски и соблюдали социальную дистанцию в каждом уголке студии. Я очень благодарен за то, что мы действительно сделали из этого альбом и справились с ним, и я с нетерпением жду возможности снова дать концерты», - отметил музыкант.

В настоящее время Metallica готовятся к своему мировому турне M72.

