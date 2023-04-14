Северная Корея заявила, что испытала «самую мощную» ракету на сегодняшний день

Государственные СМИ приветствовали запуск в четверг, который привел к краткому приказу об эвакуации в Японии, что стало, по заявлению ЦТАК,«чудесным успехом».

Твердотопливные ракеты могут запускаться быстрее, чем жидкотопливные, что затрудняет их перехват. Но аналитики говорят, что они не лишены недостатков.

Южная Корея утверждает, что Северу потребуется больше времени для разработки полностью боеспособной твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты.

Это первый случай, когда КНДР испытала твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету после многих лет испытаний твердотопливных ракет малой дальности. Ранее она испытала различные межконтинентальные баллистические ракеты, но они работали на жидком топливе, которое нельзя заправлять в течение длительного времени.

Эксперты говорят, что это прорыв в ее программе вооружений, поскольку твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты позволят Северной Корее нанести удар по США практически без предупреждения.

Министерство обороны Южной Кореи в пятницу заявило, что эта технология не нова, и охарактеризовало испытания, проведенные Северной Кореей в четверг, как «промежуточный шаг» в разработке полноценной твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, который руководил испытанием вместе со своей дочерью, женой и сестрой, как сообщается, сказал, что испытание заставит соперников «страдать от крайнего страха и беспокойства».

Он также сказал, что испытанное оружие, известное как Hwasong-18, поддерживает агрессивную военную стратегию Севера.

Запуск в четверг утром был в первую очередь направлен на «подтверждение производительности твердотопливных многоступенчатых двигателей большой тяги, технологии разделения ступеней и надежности различных систем функционального управления», говорится в сообщении Центрального государственного информационного агентства Кореи в пятницу.

Запуск вызвал замешательство в северной Японии, где был издан приказ об эвакуации, который затем был отозван в течение 30 минут.

Школы на японском острове Хоккайдо отложили начало занятий, а движение некоторых поездов было приостановлено.

Власти Японии, Южной Кореи и США решительно осудили этот шаг, который был предпринят через несколько дней после того, как Ким, как сообщается, приказал своим военным принять «более практичный и наступательный» подход к сдерживанию войны.