Все бурлит: Николай Басков рассказал, что в его жизни появилась романтика

Певец Николай Басков предпочитает скрывать личную жизнь но недавно на одном из концертов звезда рассекретил новый роман, сообщает 5-tv.ru.

У меня все бурлит! А романтика всегда в моей жизни, потому что я просто романтичный человек, — заявил знаменитость.

Новые отношения певец конкретно не подтвердил, но открещиваться тоже не стал. Издание предположило, что пока Басков не готов рассказывать всему о вспыхнувших чувствах, не хочет и спугнуть возлюбленную.

Как известно, артист был женат только лишь раз. В 2001-м Басков женился на Светлане Шпигель. В 2006 году у них родился сын Бронислав. Вскоре супруги разошлись.

Вокруг ситуации было немало кривотолков, однако Басков и Шпигель предпочли не раскрывать детали разрыва семьи.

После развода бывшие муж и жена не смогли наладить отношения ради общего ребенка. Позже певец жаловался, что экс-супруга не позволяет ему общаться с ребенком.