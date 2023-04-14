Селин Дион записала первую песню после того, как ей установили тяжелый диагноз

Популярная канадская певица опубликовала песню Love Again. Эта композиция стала первой после постановки Селин Дион диагноза синдрома мышечной скованности.

Как уточняет Рамблер, такая болезнь может грозить звезде переломом конечностей.

Предыдущий альбом певицы вышел еще в 2019 году. А новая песня 55-летней обладательницы «Грэмми» войдёт в саундтрек кинофильма «Полюбить снова».

К слову, Селин Дион в нем сама сыграла одну из ролей.

Всего в картине будет звучать пять композиций Дион, их планируется опубликовать параллельно с премьерой ленты 14 мая, уточняет People.

Впервые о своём заболевании Селин Дион рассказала в 2022 году, когда вынужденно отменила гастроли по состоянию здоровья.