Фигуристка Евгения Медведева пожаловалась на жуткие проблемы со спиной

Прославленная фигуристка России имеет множество наград, и могла бы добавить еще больше достижений в свою копилку. Но уже в юношеском возрасте девушка стала испытывать проблемы со спиной, сообщает СтарХит.

При этом проблемы со здоровьем нарастают с каждым годом.

Я не по своей воле ведь перестала соревноваться. У меня большие проблемы со спиной. Пришлось даже нервы в спине удалять, но это не помогло, - пожаловалась Евгения Медведева.

Фигуристка призналась, что до 18-19 лет эта боль была постоянной. Она тренировалась через силу, и на соревнованиях делала все, чтобы притупить боли и выступить достойно. Но потом поняла: больше тянуть нельзя, иначе все плохо кончится.

Поэтому было принято решение о завершении профессиональной карьеры. Я скучаю по соревнованиям, но, с другой стороны, без них живется спокойнее.

Брюнетка призналась, что она все равно остается в профессиональной сфере - применила свои познания в спортивной журналистике. Ее зовут комментировать серьезные соревнования и участвовать в популярных шоу.

Работаю над техникой речи, своим собственным стилем. Есть разные идеи, но расскажу о них постфактум. И о спорте не забываю. Тренерская деятельность сейчас для меня неактуальна, но я готова поделиться опытом, - рассказала спортсменка.

Евгения шутит, что первые двадцать лет жизни у нее были оченьм насыщенными, потому сейчас для нее любимый вид отдыха — расслабляться, лежа на диване.