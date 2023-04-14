Дана Борисова похвасталась пластикой, показав голый живот на отдыхе в Египте

46-летняя Дана Борисова отдыхает в Египте. Телеведущая остановилась в гостинице, затем пошла к бассейну, где позировала под лучами палящего солнца, сообщает Космополитен.

Борисова решила не корректировать фотографии. Звезда заверила, что она хочет быть откровенной с подписчиками.

Я такая, как все. Живая. Надеюсь, вы меня за это и любите. Меньше хочу также заморачиваться с фотошопом, — отметила Борисова.

Дочь Полина Аксенова сделала звездной матери комплимент, отметив, что у нее «милейшая улыбка на свете».

Поклонники Даны поддержали телеведущую.

Дана, вы красавица и умница. Супер. Не нужен никакой фотошоп. Вы прекрасно выглядите, — высказались фолловеры.

Телеведущая не постеснялась открыть тело спустя 10 дней после операции. Бывшая возлюбленная бизнесмена Максима Аксенова показала себя в специальном бежевом корсете, а на коже оставались синяки.

Тогда Дана объяснила, будто плохо спала, хотя реальной причиной стало предписание спать в фиксированной позе. После вмешательства у телезвезды также были отеки, она набрала лишних 4 с половиной килограмма.