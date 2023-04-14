У режиссера Константина Богомолова скончался отец

В СМИ сегодня появилась печальная новость: ушел из жизни отец российского театрального режиссера, мужа Ксении Собчак Константина Богомолова, сообщает СтарХит. Кинокритику и телеобозревателю Юрию Александровичу было 86 лет.

Об этом сообщил сам Константин Богомолов. В подробности произошедшего режиссер вдаваться не стал.

Не стало Юрия Александровича. Это случилось рано утром сегодня, — лишь уточнил он.

Юрий Александрович Богомолов, отмечает издание, родился в Ленинграде в 1937 году. Он окончил ВГИК, работал в редакции журнала «Искусство кино», газете «Известия», был колумнистом других изданий.

Богомолов-старший много лет был женат с кинокритиком Ольгой Ульяновой. У супругов двое детей: дочь Ольга, выбравшая профессию юриста, и сын Константин, ставший режиссером.

Константин Богомолов в 2019 году женился на журналистке Ксении Собчак.