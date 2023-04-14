Жанна Агузарова с помощью пластики вернула себе свое лицо

Певица Жанна Агузарова выложила в соцсети фото новой себя после последних пластических операций, сообщает КП.

Как напоминает издание, звезда девяностых в последнее время очень сильно увеличила себе губы и скулы. Более того, лицо после многочисленных вмешательств стало уже напоминать маску, и знаменитость даже перестала быть узнаваемой.

Но на днях Жанна показала снимок, вызвавший у фанатов шок. Певица смогла вернуть себе прежний образ, в том числе аккуратные губы бантиком. Звезда также смогла избавиться от филлеров.

Поклонники засыпали кумира комплиментами, отметили значительные улучшения в ее внешности. Некоторые решили, что хирурги наконец исправили ранее допущенные ошибки.

Не так давно Агузарова пожаловалась, что у нее никак не получается устроить личную жизнь. После неудачных романов звезда заявила, что, по всей веротяности, ей уже не суждено снова стать невестой.