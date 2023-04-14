Эта таблетка делает рассаду помидор и перца крепкой: сеянцы не тянутся и растут вширь

Если рассада начинает вытягиваться, имеет тонкие стебли и светло-зеленую окраску листьев, то ей не хватает азота.

В этом случае проблему легко можно решить с помощью таблеток гидроперита.

Этот препарат содержат азот в виде мочевины (70%) и пероксид водорода (30%).

Таблетки легко растворяются в воде. На 1 л воды берут 1 таблетку гидроперита.

Препарат растворяют в воде и под каждый сеянец вносят по 3-4 ст.л. средства.

В первый раз подкормить рассаду можно только спустя 10 дней после пикировки. И второй раз еще через 21 день.