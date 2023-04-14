С Ольги Бузовой за отказ продвигать вино Buzwine через суд потребовали 1 млн евро

На Ольгу Бузову опять подали в суд, сообщает КП. На этот раз претензии к певице имеет винный дистребьютер, который планировал использовать популярность звезды для продвижения вина.

Речь идет про бренд Buzwine: Ольга сначала дала согласие, однако потом передумала и отказалась, не захотев быть лицом алкогольной продукции.

В ответ импортер вина поначалу пытался призвать знаменитость изменить свое решение, а затем потребовал с телеведущей огромную сумму неустойки - свыше миллиона евро. Об этом 14-го апреля 2023 года сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Приморским районным судом Санкт-Петербурга зарегистрировано исковое заявление ООО "Глобал Вайн дистрибьюшен" о взыскании убытков к Ольге Бузовой и ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс". Истец сообщил, что был заключен договор по использованию товарного знака Buzwine. Компания звукозаписи обязалась для продвижения вина оказать рекламную поддержку. А также - заключить для пиара договор с певицей, - рассказали в суде.

Сначала все шло неплохо: на прилавках магазинов начали появляться бутылки с лицом Бузовой. Однако 3-го апреля 2020-го года дистребьютеру вина вручили уведомление, что Бузова передумала и отозвала свое согласие на использование имени и лица для рекламы алкоголя.

Согласно договору, у Ольги есть право передумать, но заказчик при этом имеет право требовать возмещения убытков, потому что винной компании пришлось утилизировать целую партию Buzwine.

Сейчас винная компания требует с телеведущей свыше 1,5 миллиона российских рублей за утилизированную партию вина. А также - 1,15 миллиона евро по текущему курсу ЦБ РФ за все убытки.