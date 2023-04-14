СМИ подсчитали, что братья Меладзе за год заработали в России рекордные суммы

Как сообщает Космополитен, фирма Константина Меладзе ООО «Меладзе Мьюзик» продолжает работать в России, она ведет связанную с шоу-бизнесом деятельность: создание и продвижение треков, организацию концертов, продюсирование и так далее.

За 2022-й год продюсер только на этой фирме заработал 16 миллионов рублей. Как уточняет издание, это даже больше, нежели в предыдущие годы, когда прибыль не была выше 14 миллионов рублей.

Константин Шотаевича также остается одним из соучредителей лейбла «Первое музыкальное издательство». Его партнерами выступают Виктор Дробыш и иные продюсеры.

Зиверт, «Ленинград», Ева Польна –эти и другие востребованные артисты приносят огромные доходы создателям компании.

Концертная деятельность Валерия Меладзе оказалась под вопросом в России после инцидента в Дубае. Но Валерий тоже не бедствует: хотя масштабных гастролей у него нет, корпоративов по-прежнему много.

Одна из самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса продолжает петь на частных вечеринках, юбилеях, свадьбах - как в самой России, так и за пределами страны.

Кроме того, певец владеет агентством недвижимости «Вантаж». Как показывает бухгалтерский отчет, за прошлый год компания показала выручку в 30 миллионов рублей. Это - рекорд за всё время существования компании.