Садовод со стажем назвал основные этапы выращивания огурцов без теплицы

Если вы владеете некоторыми хитростями, то ранний урожай зеленцов в открытом грунте вы соберете без труда.

Место выбираем, где будет много солнца и мало ветра, хорошо, если оно расположено рядом со стеной дома, которую днем освещает солнце.

Ночью стена будет отдавать накопленное тепло растениям.

Готовим грядку. На дно посадочных ямок укладываем порезанную свежую траву высотой в 2-3 см, присыпаем землей. Потом уже высаживаем огурцы.

Перегнивая, трава будет согревать землю и при этом насыщать ее азотом.

Выращивайте рассаду, чтобы посадить ее в грунт, тогда быстрее получите урожай. Сразу сажайте растения в отдельные емкости, чтоб не делать потом пикировку.

Огурцам она не нравится. Извлекая рассаду сплошным комом при посадке в грунт, не повреждайте корни, иначе рост саженцев надолго остановится.

Если выбрали посев семенами, высаживайте их на глубине 2 см с интервалами в 30 см.

Семена перед этим лучше прорастить заранее, иначе в грунте в процессе длительного прорастания их могут испортить вредители или склевать птицы.

Проращиваем так: помещаем в увлажненную салфетку, держим в тепле. Как появились отросточки, сажаем.

Поливы делаем теплой водой, земля должна быть постоянно влажная. Можно при посадке согреть землю кипятком, а потом класть в нее семечко.

Можно согреть почву, устелив поверх черный мульчирующий покров (пленку).

Чтобы обеспечить грядку теплом и в ночное время, когда температуры еще низкие, огородники укладывают пластиковые бутылки с водой на грядке.

Днем солнце их нагреет, ночью они отдадут тепло огурцам.

Между рядами высаженных зеленцов прокопайте борозды и заполните их свежим навозом, можно плотным слоем свежей травы.

От этого огурцы получат дополнительное тепло.

Огурцы, выращиваемые на открытой грядке, быстрее дадут урожай, если их покрыть пленкой или плотным спанбондом.

Если не хотите так делать, то сажайте огурцы позже, в июне, потому что в обратном случаи все посадки могут погибнуть.

Еще один важный момент: выберите для посадки ранние самоплодные гибриды, чтобы быстро получить урожай.