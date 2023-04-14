Знающий огородник назвал 6 плодовых деревьев, которые дают урожай почти без всякого ухода

Предлагаем подборку плодовых деревьев, которые не обременяют заботами и при этом регулярно радуют обильным урожаем.

Яблоки ранетки

Очень неприхотливы, почти не болеют, не боятся холодов, всегда усыпаны плодами. Но они растут мелкие и с кислинкой. Из таких яблок варят отличные компоты и варенье.

Алыча

Может сама по себе превосходно плодоносить даже на тех участках, где люди не появлялись годами. Обязательно уточните перед посадкой, относится ли этот сорт к числу самоплодных. Если он не из таких, то прикупите еще парочку саженцев. Для самоплодных пара не нужна.

Орехи

Хорошо себя чувствуют и на скудных почвах. Обладают мощной корневой системой, которая далеко разрастается, находясь рядом с домом может нанести повреждения. Еще один минус: корни выделяют вещества, которые угнетают остальные дачные растения. Посадите орех как можно дальше от построек и от грядок с огородными культурами.

Розовая черешня

Совсем не требует к себе внимания, у нее крепкий иммунитет, проявляет стойкость к морозам. Плодоношение очень обильное.

Инжирный персик

Урожай зашкаливает, при этом уход не нужен, выдерживает неблагоприятные погодные условия.

Облепиха

Дерево будет просто "облеплено" ягодами, замучаетесь собирать. Однако для успешного плодоношения надо заводить две особи - мужскую и женскую.