Ушила желудок и нашла мужчину: Маргарита Суханкина раскрыла секреты личной жизни

Экс-солистка группы «Мираж» несколько лет назад значительно похудела. Маргарита пошла на радикальные меры и сделала резекцию желудка. 59-летняя певица заявила, что не жалеет об операции и довольна внешним видом, сообщает Космополитен.

Когда весила почти сто килограмм, был просто кошмар: даже согнуться не могла. Сейчас прошло два года: я ем, что хочу и живу, как хочу. Хочу - торт на день рождения, хочу - мясо, — поделилась Суханкина.

Исполнительница рассказала о трудностях после операции. По словам звезды, она была вынуждена привыкать к новому образу питания.

Ушитый желудок теперь диктует. Ты, например, голодна и готова умять слона, однако съедаешь две ложки, и понимаешь, что наелась. Проходит полчаса — вновь захотела. Другой раз обед съедают в несколько подходов: просто за раз больше не влезает, — призналась звезда 90-х.

Победительница проекта «Суперстар!» рассказала и о личной жизни. Маргарита счастлива с избранником уже пять лет. Влюбленные живут вместе, и мужчина певицы нашел общий язык и с ее детьми. Суханкина пояснила, почему не афиширует роман:

Я никому особо не рассказываю, чтобы никто не завидовал. У меня всё хорошо, мы вместе пять лет, у меня полноценная семья, все счастливы. Естественно, иногда что-то случается, я человек эмоциональный. Но уже почти 5 лет прошло, и всё хорошо, — заверила артистка.

По словам певицы, ее избранник инженер и бывший военный, у него серьезные понятия о жизни.