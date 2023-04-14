Бывалый огородник рассказал, как получить малину без червяков

Можно использовать сильнодействующие химикаты, но вряд ли тогда можно будет есть эти ягоды, не опасаясь за свое здоровье.

Есть профилактические народные средства, которые гарантированно дают результат.

Делать все процедуры надо рано весной. В первую очередь - санитарная обрезка, очищение дачного участка, опрыскивание бордоской жидкостью.

Делаем трехпроцентную смесь, применяем до того, как открылись почки.

Во время цветения делаем обработку содовым раствором. Нужна кипяченая вода и сода (на 10 л воды, 2 ст. л.). Опрыскиваем раз в неделю.

Можно приготовить настой горчицы. Берем 100 г порошка, разводим до состояния "сметаны". Теперь доливаем 10 л воды, настаиваем сутки.

Настой из табака: 200 г листьев табака или табачной пыли всыпаем в 10 л воды. Это должен быть крутой кипяток.

Настой готовим сутки, процеживаем, применяем.

Можно высадить рядом с малиной лук и чесночные грядки. Они приманят полезных насекомых.