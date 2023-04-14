Будет петь в доме престарелых: Поплавская раскритикова Орбакайте за песню про Пугачеву

Орбакайте оригинально выступила в защиту своей матери, которая завтра отметит 74-й день рождения. Кристина исполнила композицию «Алла будет петь», в которой утверждала, что Примадонна исполнит новые песни и будет давать концерты, сообщает Космополитен.

Певица намекнула, что любимые народом хиты Аллы Борисовны останутся с ним.

Но Яна Поплавская буквально восприняла название композиции.

Алла будет петь в доме престарелых! – написала Яна в личном блоге. Или Кристине, внукам, детям Галкина - дома перед сном. Орбакайте выпустила песню "Алла будет петь". Имейте совесть: Алле не надо уже петь, ей нужно отдыхать. Хватит заставлять пожилую женщину трудиться на износ, только бы прокормить огромную семью. Сами зарабатывайте, а мать отправьте на заслуженный отдых.

Актриса сопроводила эти слова двумя черно-белыми снимками. На одном кадре Орбакайте позирует в пионерской форме, на другом - сидит на лавочке возле Пугачевой.

В сентябре 2022 года Алла Пугачева обиделась на российские власти после внесения ее мужа Максима Галкина в список иностранных агентов. Примадонна заявила, что готова получить такой же статус.

Поплавская тогда защитила народную артистку СССР: