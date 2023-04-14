Опытный дачник объяснил, что категорически не стоит сажать вместе с кабачками

Кабачки - очень популярные овощи, которые растут практически на каждой даче. За ними просто ухаживать и урожай всегда богатый.

Однако есть некоторые нюансы, которые могут навредить этому растению.

Нельзя высаживать кабачок рядом с капустой или редисом. Они будут угнетать кабачок и ухудшать его плодоношение. Грядки с этими растениями надо отнести подальше друг от друга.

Можно и нужно посадить рядышком с кабачками бобы, огурцы, помидоры, зелень. Они не будут отбирать друг у друга питание, помогут укрепить иммунитет соседу, сделают его крепче, здоровее.

А чтобы кабачок рос уверенно и быстро, давайте ему органические подкормки (перегной, компост). Их вносят прямо в грунт перед посадкой.

Потом можно подкармливать каждые 2-3 недели в процессе роста и в фазу цветения.

Полив нужен пару раз в неделю, в жару можно чаще. Однако застой воды допускать нельзя, это вызовет дополнительные проблемы (гниение, плесень, грибок).