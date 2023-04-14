Звезда Comedy Club комик Андрей Бебуришвили объявил о своей женитьбе

О своей женитьбе юморист рассказал прямо со сцены Comedy Club. Как оказалось, свадьба запланирована на лето, и Андрей Бебуришвили долго скрывал это от общественности.

В доказательство звезда продемонстрировал кольцо на безымянном пальце.

Его монолог также был посвящен свадебным хлопотам, затем последовали рассуждения, что свадьба сейчас - не праздник, а соревнования девочек: чья будет лучше.

Свадьба в Москве - это дорого! Мы с невестой насчитали 8 миллионов рублей. А без моего выступления — три. Гостей будет 150, хотя я лично хотел бы видеть только одного, не скажу, кого. Пусть каждый считает: это про него.

Про свою возлюбленную при этом Андрей ничего не сказал. Поклонники уже стали гадать - кто же покорил сердце комика. В списке предполагаемых особ - популярные модели и актрисы.