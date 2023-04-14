Испанская альпинистка провела в пещере 500 дней

Фламини покинула пещеру глубиной около 70 метров в районе Коста-Тропикал в южной испанской провинции Гранада в пятницу, под пристальным вниманием СМИ.

В солнцезащитных очках и шлеме, 50-летняя женщина выбралась из пещеры с и в хорошем настроении.

Сначала ей обязательно нужно принять душ, а потом она ответит на вопросы, предупредила спелеолог многочисленных журналистов.

В кратком заявлении она охарактеризовала опыт как «отличный». Несколько телеканалов, в том числе государственная RTVE, вели репортажи в прямом эфире в течение нескольких часов.