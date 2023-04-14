Бывалый огородник рассказал про обязательную весеннюю подкормку виноград

Чтобы помочь растению окрепнуть и подготовиться к плодоношению, готовим для него эту подкормку.

Виноград всегда очень хорошо воспринимает внесение удобрений и положительно реагирует.

Первая подкормка требует внесения азота, но это еще не все, что нужно винограду. Компоненты состава: суперфосфат (2 ст. л.), сульфат калия (1 ч. л.), аммиачная селитра (1 ст. л.).

Полученную смесь разносим по месту, где растет виноград, обильно поливаем.

Растение, которое уже растет три года на огороде, нуждается в другой подкормке. Приготовьте карбамид - 40 г, суперфосфат - 40 г, сульфат натрия - 30 г, воду - 10 л.

Все смешайте и поливайте под корень.

Внекорневая подкормка делается так: мочевина - 40 г, лимонка - 20 г, борная кислота - 15 г, железный купорос - 1 г, 10 л воды.

Защитить виноград от грибка поможет древесная зола. Также она станет отличной минеральной подкормкой. Для этого 1 кг золы размешайте в 3 ведрах воды.

Дайте жидкости постоять три дня, потом добавьте еще 10 л воды. Теперь поливаем растение под корень.

Прекрасное органическое удобрение готовится из сорной травы. Можно задействовать и коровяк. Его вносим перед летом. Траву надо мелко порубить, погрузить в воду, настоять пять дней.

Поливать растения этим составом под корень.