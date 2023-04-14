Бывалый огородник рассказал об основных обработках для плодовых деревьев до периода цветения

Предлагаем перечень обработок, которые помогут растениям сохранить здоровье и силы для будущего плодоношения.

Древесная зола - одно из проверенных и популярных средств у дачников. Что она дает? Защиту от почкового клеща, от атак плодожорки, вишневого пилильщика, оберегает от заражения мучнистой росой.

Как готовим раствор: понадобится 50 г древесной золы, литр воды. Жидкость нужно довести до кипения, туда же добавить измельченный кусочек хозяйственного мыла. Опрыскиваем все плодовые деревья в саду.

Средство из табачных листьев: листья надо перетереть, превратив в порошок. Всыпать 400 г в 10 л воды. Делаем настой два дня. Процеженную жидкость надо разбавить водой в количестве 1:2.

Опять-таки туда добавляем мыло. Раствор помогает избавляться от тли и листовертки.