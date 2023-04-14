Российский флот начал внезапные маневры в Тихом океане

По указанию президента России Владимира Путина Сергей Шойгу объявил, что Тихоокеанский флот России, базирующийся во Владивостоке на Дальнем Востоке, будет приведен в высшую степень готовности.

Подразделения ТОФ будут заниматься боевой подготовкой в ближних и дальних морских районах, отметил министр.

В ходе учений корабли отработают «отражение массированных атак с воздуха, поиск и уничтожение подводных лодок, а также торпедные, артиллерийские и ракетные стрельбы», перечислил Сергей Шойгу в ходе совещания с высокопоставленными офицерами.

По словам министра, эти маневры направлены на «укрепление потенциала вооруженных сил по отражению нападения».

Шойгу отметил, что курировать эти учения будет глава ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что эти внезапные маневры «не связаны» с присутствием НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где все внимание обращено на Китай и американский флот.