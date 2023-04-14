Бывалый садовод перечислил основные меры для развития и урожйности куста смородины

Рассказываем про основные меры, без которых смородина плодоносить не будет.

Место, где растет смородина, должно быть солнечным. Куст должен освещаться лучами минимум половину светового дня.

Уровень пролегания грунтовых вод должен быть равен минимум полутора метрам.

Расти куст должен на нейтральной (или слабокислой) почве. Пусть это будет легкий суглинистый грунт и достаточно плодородный.

Для раскисления почвы перед высаживанием смородины вносите известь.

Облегчить и сделать более пористыми тяжелые или песчаные почвы можно внесением органики (торф, перегной, компост).

Перед посадкой смородины также можно заранее вырастить на этом месте сидераты - рожь, рапс, овес, горчицу.

Перед фазой цветения за некоторое время заделываем скошенные сидераты в почву.