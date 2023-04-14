AFP: Конституционный совет Франции одобрил повышение пенсионного возраста

Кроме того, Конституционный совет Франции отклонил требование левых партий о проведении референдума по вопросу о запрете увеличения пенсионного возраста выше нынешних 62 лет.

Ещё до оглашения соответствующего решения Конституционного совета в Париже и по всей Франции власти ожидали не менее 130 манифестаций.

Напомним, из-за реформы, принятой в обход голосования в парламенте, во Франции несколько недель идут протесты, сопровождающиеся столкновениями митингующих с полицией, погромами и беспорядками.