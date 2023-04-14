Концерт Киркорова, запланированный на 16 апреля, отменен в Питере

Стало известно, что в Санкт-Петербурге отменен концерт Филиппа Киркорова, приуроченный к юбилею артиста. Он должен был состояться 16 апреля на в БКЗ "Октябрьский".

Организаторы шоу заверили, что мероприятие переносится по техническим причинам.

Артист выйдет на питерскую сцену 21 апреля, а все билеты, приобретенные ранее, будут действительны на этом концерте.

Известно, что возникли трудности с монтажем гигантских декораций певца. Филипп Бедросович комментариев по поводу не давал.

Выступление пройдет в рамках гастрольного тура звезды сцены, который должен завершится в конце апреля.