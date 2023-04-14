Шоумена Семена Слепакова признали иноагентом

Как стало известно СтарХит, шумена Семена Слепакова, который сейчас проживает в Израиле, признали иноагентом. Соответствующее объяснение появилось на сайте Минюста РФ.

С. Слепаков получал поддержку от иностранных источников и выступал против СВО на Украине, формировал негативное отношение к военной и государственной службе, - отмечено в информации ведомства.

Там также было подчеркнуто, что артсит негативно высказывался в отношении граждан России и сейчас проживает за пределами своей страны.

Звезда КВН после начала спецоперации на Украине предпочел покинуть свою родину и вместе с семьей обосновался в Израиле. Слепаков, находясь за границей, жестко критиковал все связанное с российской властью.

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