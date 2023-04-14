Шоумена Семена Слепакова признали иноагентом

Как стало известно СтарХит, шумена Семена Слепакова, который сейчас проживает в Израиле, признали иноагентом. Соответствующее объяснение появилось на сайте Минюста РФ.
С. Слепаков получал поддержку от иностранных источников и выступал против СВО на Украине, формировал негативное отношение к военной и государственной службе, - отмечено в информации ведомства.
Там также было подчеркнуто, что артсит негативно высказывался в отношении граждан России и сейчас проживает за пределами своей страны.
Звезда КВН после начала спецоперации на Украине предпочел покинуть свою родину и вместе с семьей обосновался в Израиле. Слепаков, находясь за границей, жестко критиковал все связанное с российской властью.
Шоумен Вячеслав Манучаров осудил коллегу:
Рассказали, что Семен Слепаков ежегодно получал 120 миллионов как лицо ТНТ. Плюс 200 он получил на реализацию творческого проекта, который не снял и попросил еще сто.
После разумного отказа обиделся и отправился за границу, где поет под гитару милые его сердцу песенки. Вопрос: если тебе так претила жизнь в России, зачем брал сотни миллионов рублей, являясь лицом телеканала „Газпрома“?!