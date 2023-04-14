Певец Егор Крид признался, что сделал предложение своей избраннице

Егор Крид признался, что намерен жениться. Певец недавно сделал предложение своей таинственной избраннице, которую никогда не показывал публике.

Хотите новость? Я сделал предложение девушке. Да, больше не холостяк! - цитирует Крида Рrozvezd.infо.

Поклонники 28-летнего певца в легком шоке. Они понятия не имеют, с кем встречался кумир. У Крида раньше были романы с певицей Нашей, блогером Валей Карнавал. Артист признавался, что ему нравятся умные девушки с чувством юмора, которые хорошо выглядят и умеют поддержать разговор.

В тусовке считают, что Егор положил глаз на Бузову: недавно певец публично позвал ее на свидание. Однако Ольга заверила, что их связывает только дружба.

Я отвечаю за себя, свои действия и поступки, - отметила артистка. Пока я приглашение от Егора не получила. Он его сделал публично, но не лично. Мне не хотелось бы говорить, что его слова могут оказаться водицей, потому что я его люблю и уважаю. У нас давняя дружба, однако на свидание меня он не приглашал.

Бузова при этом добавила: если Крид позвонит, она найдет окошко в графике, чтобы сходить с певцом на свидание.