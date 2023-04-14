На немецкую группу вооружений Rheinmetall совершена кибератака

Представитель центрального контактного пункта по киберпреступности (ZAC NRW) в прокуратуре Кельна подтвердил, что ему было известно об инциденте.

«Мы начали расследование», — сказал прокурор Кристоф Хеббекер в комментарии DPA.

Несколько СМИ ранее сообщали об атаке на Rheinmetall и некоторые ее дочерние компании.

Компания уже подвергалась кибератаке в начале марта, но, по ее собственным заявлениям, пережила ее практически невредимой.

Только веб-сайт группы, управляемый внешним поставщиком услуг, был временно недоступен.