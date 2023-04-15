Парламент штата Монтана одобрил запрет Tiktok

Если губернатор Монтаны подпишет закон, то новое правило запретит магазинам приложений предлагать приложение, а Tiktok больше не сможет вести рекламный бизнес в этом северо-западном штате.

Это не повлияет на пользователей, у которых уже установлено приложение на их устройствах.

Монтана — первый штат, принявший такой масштабный закон.

Tiktok, принадлежащий китайской интернет-группе Bytedance, подвергается все большему политическому давлению в США.

Администрация президента Джо Байдена уже запретила использование приложения на телефонах государственных служащих.

Опасения вызваны тем, что китайские власти и спецслужбы, якобы, могут собирать информацию об американцах через Tiktok и влиять на них политические взгляды.

В конце марта глава Tiktok Шоу Зи Чу ответил на вопросы в Конгрессе США. Он встретил недоверие и неприятие со стороны как республиканских, так и демократических депутатов.

У Tiktok более миллиарда пользователей, и это самая успешная онлайн-платформа за пределами США.

Компания отвергает все подозрения и подчеркивает, что не считает себя дочерней компанией китайской корпорации.

Bytedance на 60 процентов принадлежит западным инвесторам, и компания базируется на Каймановых островах в Карибском море.

Критики возражают на это тем, что китайские основатели владели 20 процентами контроля благодаря большему праву голоса и что штаб-квартира Bytedance находится в Пекине.