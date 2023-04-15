Кулеба настаивает на активных шагах со стороны НАТО по принятию Украины в альянс на саммите в Вильнюсе

По заявлению главы МИД Украины, киевское руководство будет удовлетворено только одним решением НАТО - прямым приглашением к вступлению Украины в альянс.

Кулеба добавил, что Киев не устроят никакие другие "суррогатные решения".

Если по вопросу членства украинской стороны будет лишь "в 130-й раз" подтверждена "политика открытых дверей", то это будет неприемлемым итогом саммита для Киева.

Предложение "каких-то положительных вещей по углублению сотрудничества с НАТО" Украине тоже не подходит. Она желает только активных и решительных шагов со стороны союзников на пути к своему вступлению в альянс.

В Вильнюсе НАТО должно сделать шаг к членству и решить вопрос, что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между "сейчас" и моментом, когда Украина станет членом НАТО.

С такими заявлениями Кулеба выступил в своем аккаунте в Инстаграме.

Очередной саммит НАТО запланирован на 11-12 июля, проводится он будет в Вильнюсе.

Ранее по сообщению Financial Times, стало известно: единогласное мнение членов НАТО сводится к тому, что вступление Украины в альянс в настоящий момент невозможно.