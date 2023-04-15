На выступлении премьер-министра Японии неизвестный бросил дымовую шашку

По сообщениям местных СМИ, на месте происшествия в Вакаяме, где Кисида должен был выступить с речью, был задержан исполнитель.

Свидетель сказал, что видел, как человек что-то бросал, а затем пошел дым, а другой отметил, что слышал сильный взрыв. О травмах не сообщалось.

На видео видно, как полицейские навалились на человека, которого считают подозреваемым.

Полиция сообщает, что они произвели арест, но пока отказываются от дальнейших комментариев.

Японская общественная телекомпания NHK показала кадры, на которых видно, как люди в панике убегают с места происшествия.