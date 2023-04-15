15 апреля в Германии будут отключены три последних атомных реактора

В субботу 15 апреля Германия планирует окончательно отказаться от использования атомной энергетики.

Из-за грянувшего на фоне войны в Украине энергетического кризиса этот акт был отсрочен и перенесен с 1 января на 15 апреля этого года. Но теперь решение принято окончательно.

Отключение произойдет перед полуночью. Противники этого шага в общественных и политических кругах не намерены мириться с происходящим.

В ближайшее время протесты вряд ли утихнут и могут вспыхнуть с новой силой, если налицо будет явный дефицит электроэнергии.

Решение отказаться от атомной промышленности созрело в правительстве Германии в 2011 году, после трагической аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии.

Отказ от "мирного атома" - это первый шаг на пути к переходу на "зеленую" энергию, который запланирован на 2045 год.

К этому времени Германия намерена постепенно уйти от российских источников энергии - нефти, угля и газа. Конечная цель государства - прийти к климатической нейтральности.

Согласно недавно проведенному общественному опросу, 52% немцев не согласны с полным закрытием всех атомных реакторов.