Из-за поддержки СВО выступления актера Владимира Стеклова на его родине могут быть сорваны

Российский актер Владимир Стеклов известен своим патриотизмом. Звезда регулярно ездит на Донбасс. Из-за этого у артиста появились неожиданные проблемы.

В середине мая у Стеклова запланирована антреприза с Игорем Ливановым на малой родине актера - в Казахстане. Но выступление оказалось под угрозой: агрессивно настроенная часть казахов потребовала запретить приезд Стеклова, сообщает Ргozvezd.info.

Владимир Стеклов появился на свет в Караганде, именно этот город он и намерен посетить с постановкой. В местных чатах люди требуют запретить антрепризы – под постами уже сотни негативных сообщений. Владимир Стеклов в шоке:

У нас спектакль о Великой Отечественной. Игорь сейчас рядом со мной, он тоже в шоке. Мы свяжемся с нашими продюсерами. Это полная дикость – почему запретить? Я записал недавно видеообращение к карагандинцам, пригласил на наш спектакль. О том, что сейчас происходит, очень странно слышать.

Актер также напомнил, что он родился в Караганде и много раз бывал там с творческой миссией, и всегда его хорошо принимали.

Я думаю, то, что сейчас происходит, - это националистические проявления. И город не пойдет за ними.

Недавно по этой же причине в Казахстане были отменены выступления звезды «Глухаря» Виктории Тарасовой.