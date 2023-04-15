Умер основатель и гитарист группы The Script 46-летний Марк Шихан

О трагедии написали партнеры музыканта по его группе. Они уточнили, что Марка скосила болезнь.

Горячо любимый муж и отец, брат и товарищ по группе Марк Шихан скончался в больнице после непродолжительной болезни. Его семья и группа просят поклонников уважить их личную жизнь в такое тяжелое время, — отмечено в официальном заявлении The Script.

Свои соболезнования родным, близким и коллегам высказал также президент Ирландии Майкл Хиггинс. Он подчеркнул, что Марк Шихан многое сделал для того, чтобы родина могла им гордиться.

Благодаря своей музыке, Mark и The Script сыграли огромную роль в продвижении славной традиции нашей ирландской музыки. По Марку многие будут скучать, но тяжелее всего, конечно, его семье. Позвольте выразить глубочайшие соболезнования жене Марка Рине, детям Кэмерону, Эйвери и Лил, товарищам по группе в The Script. А также - всей его семье и друзьям, — обратился к родным звезды президент страны.

У артиста остались жена и трое детей. В прошлом году Марк взял перерыв в своей гастрольной деятельности, чтобы больше времени провести с семьей. Шихан и Рина сыграли свадьбу в 2005 году, а через три года впервые стали родителями.

Марк, певец Дэнни О'Донохью и барабанщик Гленом Пауэром основали рок-группу в 2005 году. Их дебютный альбом победил в рейтинге самых продаваемых в Британии и Ирландии.

Песни коллектива стали саундтреками к популярным сериалам. В частности, они звучали в «Дневниках вампира» и «Говорящей с призраками».