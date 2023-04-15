Алла Пугачева спела дуэтом с Иваном Ургантом

Алла Пугачева свой 74-й день рождения отмечает вдали от Родины. Как известно, последний год народная артистка СССР живёт в Израиле.

Несмотря на резкие высказывания, не все оставшиеся в РФ близкие Аллы Борисовны от нее отвернулись. Фанаты по-прежнему отмечают и праздник желтых цветов, придуманный Примадонной на первое воскресенье марта. Празднуют и день рождения кумира, подчеркивает КП.

Дочь звезды Кристина Орбакайте накануне выпустила песню в поддержку мамы "Алла будет петь". А сегодня дуэт с Пугачёвой представил шоумен Иван Ургант. Правда, новым их трек трудно назвать - это, скорее, новое прочтение старого хита.

В частности, Ургант перепел куплеты в композиции "Я не могу без тебя", которую в 1989-м певица записала с композитором Юрием Чернавским. При этом припев остался нетронутым: как и много лет назад, его исполняет Алла Борисовна.

В соцсетях Примадонну поздравляют друзья и коллеги. Лолита Милявская, к примеру, опубликовала хит "Арлекино", а Пугачеву назвала "своим Учителем". Игорь Николаев признался, что он обожает Аллу и благодарит за все написанные им песни, которым она дала жизнь.