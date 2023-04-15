Инстасамку включили в черный список Латвии

Российская рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) внесена в латвийский список нежелательных персон.

О включении певицы в черный список заявил министр иностранных дел этой страны Эдрар Ринкевич, уточняет Рамблер со ссылкой на «Фонтанку».

Такое решение было принято на основании государственного закона Латвии об иммиграции, отметил глава МИД. Зотеевой, по его словам, установлен «запрет на въезд в Латвийскую Республику», причем на неопределенный срок.

Министр не назвал причины такого решения. Некоторые СМИ предполагают, что Инстасамка попала в «черный список» из-за того, что пожертвовала крупную сумму ВС РФ. Сама певица это опровергает.

Ранее Инстасамку включили в базу сайта «Миротворец» - за фейк о спонсировании российской армии. Как отмечено в личной карточке Зотеевой, ее обвиняют в «осознанных деяниях против нацбезопасности Украины, мира»

А также - безопасности человечества и международного правопорядка. И - иных правонарушениях.