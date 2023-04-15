Daily Mail: Трещина на дне Тихого океана может спровоцировать сильнейшее землетрясение в США и Канаде

Из трещины, которая находится в 80 км от американского штата Орегон на границе разлома Каскадия, извергается горячая жидкость.

Трещина находится на глубине 1,6 км, и утечка высокотемпературной жидкости может вызвать напряжение в движении тектонических плит и привести к сильному землетрясению.

Мощные землетрясения магнитудой 9-10 в Каскадии происходят раз в 300 лет. Последнее случилось в 1700 году.

Daily Mai отмечает, что от возможного разрушительного землетрясения могут пострадать такие крупные мегаполисы, как Сиэтл, Портленд, города Северной Калифорнии, а также канадский остров Ванкувер.