Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль дворец республики в Хартуме

Дворец республики в Хартуме, столице Судана, является главным символом власти государства, расположенного в Восточной Африке.

Кроме того, аэропорт в Хартуме прекратил принимать рейсы на фоне развившихся в стране событий.

Ранее сообщалось, что в Судане начались перестрелки между армией и силами быстрого реагирования, поддерживающими разные политические группы, которые уже два года не могут договориться о формировании переходного органа власти после военного переворота в 2021 году.

Таким образом, сегодняшние столкновения в Судане произошли на фоне нестабильной ситуации в стране и непрекращающегося политического кризиса.