Звезда сериала «Великолепный век» Озчивит впервые показал второго сына, который родился в США

Звезды сериалов «Великолепный век» и «Королек - птичка певчая» в браке счастливы с 2017 года. Пара воспитывает двоих сыновей. Сегодня Карану исполнилось четыре года, а младший Керем появился на свет несколько месяцев назад в Америке, сообщает Космополитен.

Звездное семейство отпраздновало день рождения старшего сына в семейном кругу. Бурак и Фахрийе надели алые наряды, а торт и все украшения на празднике были выполнены в стиле Человека-Паука - тему выбрал сам виновник торжества.

Каран был одет в белое худи с принтованным мишкой в алых цветах. На одном из фото запечатлен и младший сын актеров. Фахрийе держит малыша на руках, лицо ребенка при этом скрыто эмоджи. Вся семья радостно улыбается, наслаждаясь проведенным вместе временем.

С днем рождения, дитя любви номер один! Карану 4 года, — лаконично подписал фото Бурак.

Поклонники тут же присоединились к поздравлениям.

Красивая семья, вам нужна еще девочка. Не могу налюбоваться, будьте счастливы. Вы очаровательны, искренние поздравления малышу, — написали блогеры.

Как известно, второго сына Фахрийе Эвджен родила в американской клинике. Актриса до последнего скрывала свою беременность.