Речан: молдаване являются «нацией с ограниченными возможностями»

«Мы, как малая нация, всегда вели себя как нация, извините, с ограниченными возможностями», — сказал Речан, оскорбив граждан Молдавии.

Кроме того, молдавский премьер выразил своё удивление тем, что у рядовых граждан в населённых пунктах, где он побывал с визитом, зачастую складывается отличная от точки зрения официального Кишинёва позиция о внешнеполитическом векторе.

Дорин Речан считает, что власти должны «просвещать и преодолевать страхи» населения, доносить до молдаван «преимущества» европейской интеграции.