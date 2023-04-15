По данным ВОЗ, в 2019 году 99% мирового населения проживало в районах, в которых уровень загрязнения воздуха превышал значения

Чаще всего загрязнённый воздух мегаполиса повышает риск развития хронических заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Во время смога отмечается резкое увеличение количества госпитализаций, рецидивов и смертей от респираторных и сердечных заболеваний. По данным ВОЗ, загрязнение воздуха является причиной 30% случаев появления опухолей.

Даже умеренная концентрация вредных веществ в воздухе негативно влияет на общее состояние человека, ослабляя его защитные функции и облегчая тем самым проникновение в организм вирусов и бактерий.

Опасность смога состоит в том, что он вызывает «накопительный эффект заболеваний».

Если в тот период, когда смог навис над городом, у одних людей наблюдается лишь першение в горле или слезоточивость глаз, то у других — обострение хронических заболеваний, связанных с дыхательной или сердечно-сосудистой системами.

При длительном и регулярном воздействии загрязнителей на организм вероятно снижение иммунитета, что способно спровоцировать развитие новых заболеваний.

Степень ущерба будет зависеть от химического состава смога, концентрации вредных веществ, продолжительности и частотности этого явления, а также от иммунитета человека.